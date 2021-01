Messina, Volley: nuovo arrivo per l’Akademia Sant’Anna, ingaggiata Sofia Giudice

27 Gennaio 2021 11:59

Messina, Volley: ufficiale un nuovo arrivo in casa Akademia Sant’Anna: ingaggiato il libero Sofia Giudice

Akademia Sant’Anna completa il roster a pochi giorni dall’inizio del campionato con l’ingaggio del secondo libero. Arriva a Messina, Sofia Giudice, classe 2000, originaria di Leggiuno (VA), cresciuta ad Orago, in una delle scuole più prestigiose dell’intero mondo della pallavolo, sotto la guida dei prof. Bosetti&Bardelli.

Nonostante la sua giovanissima età, Sofia porta già con sé un bel curriculum, impreziosito dalle tante vittorie conseguite nelle giovanili di Orago (tra cui un prezioso terzo posto alle finali nazionali Under 16) e tre campionati tra B1 e B2. Arriva dal Volley Palmi in B1, con cui ha disputato lo scorso campionato di B1 poi interrotto a causa dell’emergenza Covid.

“È un profilo del quale abbiamo avuto buone referenze e riteniamo così di essere completi anche nel delicato ruolo di libero – sottolinea il direttore sportivo Peppe Venuto – Ci auguriamo che Sofia, come l’ultima arrivata Escher, possa integrarsi subito nel gruppo”.

Pronta alla nuova avventura, invece, Sofia.

“Pronta! Mi aspetto di crescere e migliorare approfittando di giocare in una squadra di ottimo livello. So di poter contare su un allenatore preparato e supportato da un ottimo staff. Ho voglia di togliermi tante soddisfazioni e ripagare la fiducia che mi hanno riposto il presidente e lo staff”.

Arrivi dopo l’esperienza di Palmi.

“Speravo, a dire il vero, di potermi riavvicinare un po’ a casa ma quando ho saputo dell’interesse di Akademia non ci ho pensato un minuto ad accettare, sia perché ho avuto un’ottima impressione della società e sia perché adoro la Sicilia”.

Arrivi in un gruppo già consolidato, che si allena da mesi. Che ambiente hai trovato?

“Ho trovato un ambiente bellissimo, sono stati tutti gentili e disponibili. Vedo le ragazze e lo staff molto concentrati ed affiatati e la società molto presente e attenta a non farci mancare nulla. Ci sono tutte le condizioni per fare una bella stagione”.

Negli ultimi mesi ti sei allenata? A che punto sei sotto l’aspetto della preparazione?

“Purtroppo, vista la situazione, è stato difficile riuscire ad avere continuità negli allenamenti ma non mi sono persa d’animo. Ho realizzato una piccola palestra in casa e sono riuscita ad alternare allenamenti in palestra e sedute a casa. Sicuramente devo recuperare il ritmo partita ma sono sicura che ci metterò poco”.

Meno di una settimana alla prima partita, poco tempo ma sei già entrata nell’atmosfera?

“Si, anche se gli ultimi giorni sono stati un po’ caotici e frenetici, piano piano sto entrando in clima campionato. Non vedo l’ora di iniziare”.