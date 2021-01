1 Gennaio 2021 22:10

Urla “Vaffanculo 2020” in viale della Libertà a Messina: il video del ragazzo in mutande e con in mano un fumogeno diventa virale

Messina ha già il suo primo ‘eroe’ del 2021. Nelle ultime ore è diventato virale il video, davvero singolare, di un ragazzo che ha deciso di festeggiare l’ultima notte dell’anno in modo alquanto goliardico. Nel filmato, si vede un ragazzo in mutande e con un fumogeno rosso in mano che, incurante del freddo e dei botti che gli scoppiano intorno, corre per viale della Libertà urlando “Vaffanculo 2020! E ricordate… ce la faremoooo!“. Nonostante il DPCM prevedesse il divieto di uscire a tarda notte, il ragazzo avrà sentito l’esigenza di farsi portavoce di tutta l’Italia e urlare un sentimento ben condiviso da tutti. Insomma, una di quelle cause di ‘forza maggiore’ per le quali si può chiudere un occhio.