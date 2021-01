Messina, V Circoscrizione: “Ritiro Raccolta differenziata a singhiozzo, si corre ai ripari”

3 Gennaio 2021 13:30

Messina, la nota del Consigliere della V Circoscrizione Franco Laimo

Alcune zone dell’area Nord relativamente alla raccolta differenziata, nella fattispecie della V Circoscrizione, in questi giorni di festività, sono rimaste scoperte dal ritiro della raccolta differenziata, a quanto pare a causa del grande carico di rifiuti, alle volte mal conferiti in alcuni condomini (con conseguente sanzione), che avrebbero causato dei ritardi nella stessa raccolta. Ad interloquire con i vertici di Messinaservizi il Consigliere della V Circoscrizione Franco Laimo, il quale spiega:” Mi sono pervenute svariate segnalazioni in merito al mancato ritiro per ben due settimane dell’indifferenziata e dell’ umido in alcune zone della V Circoscrizione, sia il 26 dicembre 2020 che il 2 gennaio 2021, e viste le preannunciate possibili sanzioni per chi avrebbe conferito fuori dai giorni consentiti, il rischio era che anche quei condomini che hanno ben differenziato potessero essere multati ingiustamente, poiché rimasti privi di relativo servizio di raccolta“.

Difatti già alla vigilia del 31 dicembre la Messinaservizi aveva preannunciato sanzioni per i malfattori grazie anche all’ausilio della Polizia Municipale: dunque vi erano casi emblematici ove vi erano cassoni pieni (causa mancato ritiro) con potenziale multa nei confronti dei condomini che comunque avevano svolto la loro parte seguendo le regole. Ma si ricorre immediatamente ai ripari e dalla mattinata del 3 gennaio 2021 è stata già avviata una squadra di recupero per le zone che sono rimaste scoperte dal relativo ritiro: diverse le aree dunque già bonificate. Laimo conclude ringranziando i cittadini virtuosi che ben differenziano e la stessa Messinaservizi per la collaborazione ed immediato intervento risolutivo.