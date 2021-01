Messina, la SSD UniMe (squadra di pallanuoto universitaria) acquisisce il titolo per il campionato di A2

14 Gennaio 2021 16:03

Messina, la nuova squadra di pallanuoto universitaria SSD UniMe ha acquisito il titolo per partecipare al prossimo campionato di A2

A 20 giorni dall’insediamento del Consiglio di amministrazione della SSD UniMe (la nuova Società Sportiva Dilettantistica che subentra al CUS UniMe nella gestione degli impianti sportivi della Cittadella), arrivano ottime notizie per la pallanuoto messinese: la squadra universitaria disputerà il campionato di serie A2. E’ stato, infatti, acquisito ufficialmente il titolo di categoria che consentirà alla nuova compagine di confrontarsi in massima serie, con rinnovata ambizione. In attesa di poter competere in vasca, questo traguardo testimonia l’impegno sinergico profuso dall’Ateneo peloritano e dalla neonata SSD UniMe.

“Esprimo apprezzamento e mi complimento per il lavoro svolto dalla Presidente della SSD Unime , dott.ssa Silvia Bosurgi e dal Delegato allo Sport prof. Daniele Bruschetta – ha dichiarato il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea – E’ una notizia che ci rende felici perché rappresenta il primo risultato positivo di un ottimo percorso portato avanti in piena sinergia nell’interesse del nostro territorio, del mondo dello sport ed in particolare dello sport universitario. E’ un inizio soddisfacente per la SSD, il primo atto della nuova gestione della Cittadella Sportiva. Speriamo di poter tornare presto alla normalità per lavorare su nuovi e ambiziosi progetti, consapevoli di poterlo fare grazie alla professionalità delle persone scelte a guidare la Società”.