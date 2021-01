22 Gennaio 2021 14:08

Messina, Siracusano (FI): “governo dia seguito al mio Odg per implementare ristori in territori dichiarati zona rossa, accelerare per dare speranza a lavoratori e imprese”

“Qualche giorno fa l’Aula della Camera dei deputati ha approvato un mio ordine del giorno al cosiddetto decreto Natale che impegna il governo ad adottare le opportune iniziative per implementare il meccanismo dei ristori per le ‘zone rosse’, con particolare riferimento alle attività presenti in Sicilia e a Messina. Adesso chiediamo con determinazione che Palazzo Chigi e il Ministero dell’Economia e delle finanze siano conseguenti a questa precisa e importante indicazione arrivata dal Parlamento. In tantissimi territori, a maggior ragione nel Mezzogiorno del Paese, lavoratori e imprese sono alla disperazione. Occorre dar loro risposte e una prospettiva reale di speranza per il futuro. Il ritardo accumulato non è più sostenibile. Il decreto ristori quinquies non può subire ulteriori slittamenti a causa dei problemi tutti politici interni alla maggioranza. Forza Italia chiede una decisa accelerazione. Ci sono intere comunità in lockdown, ci sono cittadini e imprenditori che aspettano da mesi. Pronti a collaborare e a dare il nostro contributo, ma facciamolo adesso. Non c’è più tempo”. Così Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia.