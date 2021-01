Messina: in corso lo screening in modalità drive-in per gli abitanti del rione Taormina

8 Gennaio 2021 13:22

Aree di risanamento a Messina: in corso lo screening Covid-19 in modalità drive-in per gli abitanti del rione Taormina

Nell’area di parcheggio via Franza-via Calvani, zona ZIR, sta procedendo in queste ore l’attività di screening Covid-19 tra gli abitanti del rione Taormina a Messina per effettuare il tampone rapido in modalità drive-in. L’operazione di monitoraggio Covid, rivolta ai residenti delle aree di risanamento, è promossa dall’ASP 5 con il supporto della Protezione Civile comunale e dell’Agenzia per il Risanamento di Messina.

Coronaviru a Messina, Siracusano (FI): “drive-in Zir iniziativa lodevole, importante screening per chi vive nelle baracche”