Messina: prosegue mercoledì 20 lo screening cin modalità drive-in nell’area del mercato Giostra

18 Gennaio 2021 13:06

Messina: prosegue dalle ore 9 alle 14 di mercoledì 20 lo screening covid – 19 in modalità drive-in nell’area del mercato Giostra (ex Mandalari)

Nell’ambito delle attività di screening dei residenti nelle aree di risanamento, promosse dall’ASP 5 con il supporto della Protezione Civile comunale e dell’Agenzia per il Risanamento di Messina (A.RIS.ME’), mercoledì 20, dalle ore 9 alle 14, nell’area del mercato Giostra (ex Mandalari) potranno effettuare il tampone rapido a bordo della propria autovettura tutti gli abitanti residenti nelle aree di risanamento ricadenti nel territorio della IV Circoscrizione a Fondo Martinez, via Gelone, Scalinata Sant’Anna, via Siena, via Templari, Mura Gentili, Tirone, San Raineri, Fondo Tornatola, via Fonderia, contrada Scoppo e Santa Maria La Nuova; ed i residenti nelle aree di risanamento ricadenti nel territorio della V Circoscrizione a Badiazza Santa Maria La Valle, Badiazza Sant’Andrea, Argini Torrente Giostra, ex lavatoio ed ex ricovero Ritiro, Traversa 37 – via 3b – via Alibrandi, Ritiro San Michele, via Appennini, via Monte Pasubio a Giostra, Fondo De Pasquale lato monte, Rione San Licandro, via Sofio, Torrente San Licandro e Case Basse Paradiso. Sarà necessario esibire la tessera sanitaria ed essere muniti di autocertificazione che comprovi la residenza e la necessità di raggiungere il drive in per essere sottoposti al tampone.