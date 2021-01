Messina: prosegue domani lo screening covid in modalità drive-in nell’area di parcheggio alla Zir

14 Gennaio 2021 18:56

Messina: domani, nell’area di parcheggio compresa tra le vie Franza e Calvani (Zona ZIR), si potranno effettuare i tamponi rapidi a bordo della propria autovettura tutti i residenti nelle aree di risanamento

Nell’ambito delle attività di screening dei residenti nelle aree di risanamento, promosse dall’ASP 5 con il supporto della Protezione Civile comunale e dell’Agenzia per il Risanamento di Messina (A.RIS.ME’), domani, venerdì 15, dalle ore 9 alle 15, nell’area di parcheggio compresa tra le vie Franza e Calvani (Zona ZIR), potranno effettuare il tampone rapido a bordo della propria autovettura tutti i residenti nelle aree di risanamento ricadenti a Fondo Pugliatti, via Natale Catanoso, Fondo Garufi, nelle vie Evagora, Federico da Roberto, Pirandello, Alessi, Verga, Rioni Taormina valle e Taormina monte, vie Sollima, Arena, Fondo Fucile, Largo Diogene, Gazzi Spiaggia, via Bonsignore, Maregrosso, Fondo Saccà, via Nocera, Torrente Zaera alto, Contrada Ruffo, Torrente Verginelli, Fondo Ragusa, via La Rocca, Camaro San Paolo Basso, Camaro Sottomontagna, Camaro San Luigi, Fondo Vadalà, Bisconte, Camaro Sant’Antonio, San Lucia asilo nido, San Filippo Inferiore e Superiore, Fondo Granata Contesse, via Bisignano alta, Cep, vie lacopo del Verme e Alberico del Barbiano a Minissale. Sarà necessario esibire la tessera sanitaria ed essere muniti di autocertificazione che comprovi la residenza e la necessità di raggiungere il drive per essere sottoposti al tampone.