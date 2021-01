4 Gennaio 2021 15:14

Messina: prorogati i servizi per studenti disabili degli istituti superiori. Le attività didattiche saranno supportate dai servizi socio-assistenziali di trasporto, di assistenza igienico-personale e di assistenza all’autonomia e alla comunicazione

In vista della ripresa delle attività didattiche, dopo l’interruzione per le festività di fine anno, gli studenti disabili delle scuole d’istruzione superiore proseguiranno le attività didattiche, in presenza o a distanza, con il supporto dei servizi socio-assistenziali di trasporto, di assistenza igienico-personale e di assistenza all’autonomia e alla comunicazione. Pertanto, la Dirigente della I Direzione “Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale” della Città Metropolitana di Messina, avv. Anna Maria Tripodo, ha disposto l’adozione di proroghe tecniche della durata di 25 giorni sia per il servizio di assistenza igienico-personale, affidato all’Associazione Ialite Onlus di Maniace (Catania), relativo alle scuole ricadenti nel lotto A (zona 4 jonica e zona 5 Messina) che per il servizio di trasporto ed assistenza igienico-personale, relativo alle scuole ricadenti nel lotto B (zona 1 nebroidea e zone 2 e 3 tirrenica ed isole Eolie) affidato alla Cooperativa Genesi di Roma. Il servizio di trasporto dei ragazzi disabili che frequentano le scuole del lotto A, affidato alla Cooperativa Euroservice di Maniace (Catania), sarà erogato fino al prossimo 4 febbraio senza necessità di proroga. Il servizio specialistico di assistenza all’autonomia e alla comunicazione del lotto B, affidato alla Cooperativa Genesi di Roma, è stato prorogato per 6 settimane a partire dal 13 gennaio 2021. Frattanto a Palazzo dei Leoni sono stati predisposti i bandi per la cui emanazione si attende l’assegnazione delle risorse finanziarie da parte della Regione Siciliana – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali.