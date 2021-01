Messina: prorogata al 28 febbraio la scadenza TARI

14 Gennaio 2021 14:36

Messina, misure di sostegno socio-economiche da Covid-19: prorogata al 28 febbraio la scadenza TARI

L’Amministrazione comunale di Messina, nell’ambito del complessivo programma delle misure di sostegno all’emergenza Covid-19 a favore delle famiglie e delle imprese del tessuto sociale ed imprenditoriale della città, con delibera di Giunta Municipale n. 2 del 10.01.2020, ha prorogato al 28 febbraio prossimo la scadenza relativa alla TARI. E’ stato stabilito altresì, che il pagamento non sarà soggetto all’applicazione di sanzioni ed interessi. Relativamente all’esenzione del saldo TARI per l’anno 2020 alle imprese, di cui alla delibera di Giunta n. 587 del 30.10.2020, si rimanda alla visione dell’Avviso pubblicato il 21 dicembre scorso sul sito istituzionale del Comune alla sezione Informazioni, di proroga della scadenza per l’inoltro delle domande, che è stata posticipata di ulteriori 45 giorni, e le stesse dovranno pervenire online entro il 24 febbraio all’indirizzo: https://pmicard.comune.messina.it/.