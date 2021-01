Messina, i produttori agricoli del mercato biologico di Casa Pia: “l’amministrazione si dimentica di noi”

14 Gennaio 2021 20:52

Biomercatino Messina: “ancora una volta l’amministrazione si dimentica dei piccoli produttori del Mercato Biologico di piazza Casa Pia”

“Ancora una volta l’amministrazione si dimentica dei piccoli produttori del Mercato Biologico di piazza Casa Pia. Ancora una volta in emergenza, gli agricoltori del mercato del prodotto biologico di Casa Pia si trovano appesi a un filo: con i prodotti che rischiano di marcire nel campo e l’assurda situazione di non poterli consegnare ai cittadini messinesi che li aspettano”. E’ quanto scrivono in una nota i produttori agricoli del mercato biologico di Casa Pia. “Appena letta l’ordinanza regionale che vieta i mercati la domenica, in data 10 gennaio 2021, le aziende del BioMercato hanno fatto domanda al Comune per anticipare a sabato la vendita, ma senza avere ricevuto -ad oggi- alcuna risposta né affermativa nè negativa. Ancora una volta… perché già la primavera scorsa i produttori si erano trovati in questa situazione, dovendo ricorrere al comunicato stampa per ottenere una risposta alla regolare e formale domanda presentata all’Ufficio Annona e Mercati e rimasta inascoltata per varie settimane. Speriamo adesso che l’amministrazione si muova con solerzia affinché la risposta non arrivi quando sia troppo tardi per la raccolta dei prodotti nei campi e la preparazione dei furgoni. Ma speriamo anche che in futuro la stessa amministrazione si faccia carico di tutelare l’economia locale prevedendo autonomamente gli anticipi (o posticipi) del caso per i mercati domenicali e tutte le misure necessarie ad ammortizzare i disagi dell’emergenza per le categorie più fragili”, conclude la nota.