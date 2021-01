Messina: pavimentazione stradale, da mercoledì provvedimenti viabili nelle vie De Zardo e Bonino

18 Gennaio 2021 11:50

Messina: da mercoledì provvedimenti viabili per consentire l’esecuzione di interventi di rifacimento della pavimentazione stradale nelle vie De Zardo e Bonino

Per consentire l’esecuzione di interventi di rifacimento della pavimentazione stradale nelle vie De Zardo e Bonino, nell’ambito dei “lavori di riqualificazione della pavimentazione di alcune strade e dei relativi marciapiedi ricadenti nei quadrilateri viali Boccetta/Regina Margherita/Giostra/via Garibaldi; viale Boccetta/corso Cavour/via S. Agostino/via XXIV Maggio; e viale Gazzi/vie U. Bonino/Bonsignore/Acireale”, si è resa necessaria l’adozione di provvedimenti viari. Da mercoledì 20 sino a venerdì 22, e lunedì 25 e martedì 26, nella fascia oraria 7-17, in via De Zardo e nella carreggiata ovest (lato monte) di via U. Bonino, vigeranno i divieti di sosta, su entrambi i lati, e di transito veicolare per semicarreggiata, garantendolo regolarmente in sicurezza nella semicarreggiata stradale di volta in volta non interessata dai lavori; sarà inoltre istituito il limite massimo di velocita 20 km/h in entrambi i sensi di marcia.