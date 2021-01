Messina, al Papardo continua la campagna vaccinale: il messaggio di speranza del primario Casablanca [FOTO]

5 Gennaio 2021 14:12

Una foto pubblicata sui social e un messaggio: “l’unica barriera che possiamo alzare contro questo virus è il vaccino”

E’ in netta ripresa la campagna vaccinale in Sicilia. Dopo i primi giorni in cui c’è stato qualche ritardo, la somministrazione dei vaccini è partita in ogni città. Anche presso l’azienda ospedaliera Papardo di Messina si sta continuando come da protocollo alla distribuzione delle dosi per tutto il personale sanitario. Ieri si è sottoposto anche il prof. Giuseppe Casablanca, direttore del reparto di Chirurgia Toracica, che sui social ha diffuso una foto e un messaggio di speranza alla cittadinanza: “a me non serve a nulla pubblicare, mi sento un privilegiato e per niente un eroe. Ma forse la mia foto, insieme alle altre migliaia, può servire a soffocare le paure degli indecisi, senza la pretesa di convincere i signori ‘Iosottutto’. L’unica cosa che io so è che l’unica barriera che possiamo alzare contro questo virus è il vaccino”.