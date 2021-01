13 Gennaio 2021 09:14

Messina: nasce lo sportello virtuale di aiuto e soccorso ai lavoratori, ai disoccupati, alle donne, agli anziani, ai ragazzi, alle famiglie per i problemi legati al COVID 19

L’emergenza COVID19-sta mettendo a dura prova i cittadini Messinesi. L’isolamento, la solitudine, il lutto, lo stress, l’ansia, la violenza domestica, la violenza sul lavoro, le incertezze economiche, gli ostacoli burocratici. Sportello virtuale di aiuto e soccorso ai lavoratori, ai disoccupati, alle donne, agli anziani, ai ragazzi, alle famiglie per i problemi legati al COVID 19, l’aiuto per accedere alle misure di sostegno, ad espletare le pratiche burocratiche. Per queste ragioni da domani ,12 gennaio 2021, sarà operativo il nostro indirizzo email soccorsosociale2021@libero.it il numero wathsapp 3760597466 per inviare le vostre richieste di ascolto e di aiuto. Sarete contattati dai nostri volontari delle Associazioni Cattolica Internazionale al Servizio della Giovane Presidente AnnaMaria Tarantino- Patronato Encal –Cisal Giovanna Sciuto – Associazione Diritti e Dignità Sociale Presidente Maurizio Gemelli – Responsabile sportello Clara Crocè. Le Associazioni e il patronato Encal sono coadiuvati da operatori tecnici e professionisti volontari quali: Psicologhi, pedagogisti, avvocati, assistenti sociali, animatori e criminologa forense.