Messina, manutenzione straordinaria delle strade cittadine: sopralluogo dell’assessore Mondello

19 Gennaio 2021 12:38

Messina, manutenzione straordinaria delle strade cittadine: nota dell’Assessore ai Lavori Pubblici Mondello

L’Assessore ai Lavori Pubblici del comune di Messina, Salvatore Mondello, ha effettuato stamani un sopralluogo di alcune strade cittadine, finalizzato al controllo dei lavori di manutenzione straordinaria dell’asfalto, che sta interessando buona parte della città. Una programmazione complessiva, che mira a ripristinare decoro e sicurezza di arterie interessate da attività di rifacimento, rimuovendo criticità, anche importanti, che hanno causato non pochi disagi alla cittadinanza. Da ieri, lunedì 18, a martedì 26 gennaio, sono stati programmati i lavori di ripristino della pavimentazione stradale in via Bonsignore (tratto compreso tra le vie Orso Corbino e Bonino); via Lo Surdo; via Bonino (carreggiata lato monte); e via De Zardo. “Si tratta del primo dei diversi appalti – ha dichiarato l’Assessore Mondello – che nelle prossime settimane interesseranno parte dei 940 km delle arterie cittadine, con l’auspicio di completare, con una programmazione pluriennale fino alla fine del nostro mandato, quante più strade possibile. Ciò, nell’ambito di una strategia complessiva condivisa e sostenuta dal Sindaco De Luca e trattata e approvata all’unanimità dal Consiglio comunale. L’obiettivo – continua l’Assessore – è quello di assicurare una transitabilità accettabile, quando non ottimale, restituendo condizioni di normalità laddove necessario; stamattina mi sono recato in via Bonsignore a constatare lo stato dell’arte. Ritengo necessario effettuare personalmente e costantemente i sopralluoghi nei vari cantieri sparsi sul territorio, per potere avere contezza della qualità del lavoro, dei tempi e delle problematiche che gli uffici tecnici e le ditte riscontrano, fornendo il supporto della parte politica, che non può e non deve essere avulsa dalla quotidianità dei servizi, ma deve monitorare ed affiancare chi li esegue”.