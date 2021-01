Messina, il Consigliere La Tona risponde a De Luca: “non ti chiamo Sindaco perché termine troppo nobile”

28 Gennaio 2021 13:14

“Spero tu ti dimetta presto”, ha scritto in un post il Consigliere di Messina La Tona riferendosi al Sindaco De Luca

“De Luca, detto Cateno, non ti chiamo Sindaco perché termine per me troppo nobile, sulle offese di connivenze politico mafiose e sulle minacce che lanci contro il sottoscritto e Beppe Picciolo, segretario regionale di Sicilia Futura, ci si dovrebbe solo fare una grassa risata se non ci fossero profili penali che certamente verranno perseguiti”, lo ha scritto tramite un post su Facebook Piero La Tona. Il Consigliere comunale di Messina si riferisce alle pesanti dichiarazioni rilasciate ieri dal Sindaco in una delle sue dirette social.

“È chiaro ormai che il livello delle tue offese è talmente incredibile – continua La Tona – da nobilitare chi li riceve e non ti risponde per le rime solo per non contribuire ad umiliare oltremodo il dibattito politico così come stai facendo tu. Spero tu ti dimetta presto, in alternativa sarebbe utile una sfiducia da parte del Consiglio, continuamente da te vilipeso, e sai perché? Per darti l’opportunità di ricandidarti e vincere a mani basse con una maggioranza bulgara in Consiglio così potrai esercitare il ruolo senza doverti confrontare con teste pensanti che non accettano i tuoi diktat. Buona campagna elettorale De Luca, detto Cateno, e speriamo che Messina abbia presto ciò che vuole, qualunque cosa sia”.