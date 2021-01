Messina: la Polizia di Stato sottopone agli arresti domiciliari 32enne dello Sri Lanka

28 Gennaio 2021 10:41

È stato rintracciato ieri e sottoposto agli arresti domiciliari, come da ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa a suo carico dal Tribunale di Messina a seguito delle violazioni all’obbligo di presentazione alla P.G. a cui era già sottoposto. Da giorni irreperibile, il trentaduenne, nato in Sri Lanka e residente in Messina con regolare permesso di soggiorno, è stato raggiunto dai poliziotti delle Volanti che lo hanno contestualmente sanzionato per aver violato l’attuale normativa anti-Covid e denunciato per il reato di ricettazione. Aveva con sé due bottiglie di whisky di verosimile provenienza furtiva.