28 Gennaio 2021 16:34

Messina, il parrucchiere Lillo Valvieri dice “no” ad un prolungamento della “Zona Rossa”: “Non possiamo rimanere chiusi senza un programma per le aziende”

Lillo Valvieri, parrucchiere di Messina della Via Graibaldi, dichiara apertamente “il suo disaccordo circa le chiusure anti covid che nelle ultime settimane hanno interessato le attività commerciali del territorio cittadino, in seguito all’ordinanza sindacale”. Secondo Valvieri “il prolungamento della chiusura risulta ormai oltraggioso della sussistenza stessa delle aziende coinvolte, e considerato eccessivo se inserito all’interno del calcolo rischi-benefici al quale il covid ormai da un anno ci costringe. Poiché il pregiudizio economico che queste subirebbero a causa delle chiusure prolungate a oltranza, risulta di gran lunga superiore rispetto al rischio di ammalarsi di covid. Il covid rappresenta chiaramente un pericolo, ma il rischio di un fallimento aziendale, e dei rischi economici certi che questa ‘politica’ della chiusura sta scatenando, fanno più paura del rischio del contagio”. Valvieri denuncia “il senso di abbandono nel quale i commercianti si sentono relegati, proponendo che le chiusure siano stabilite secondo un programma predefinito e chiaro. Non possiamo rimanere chiusi senza un programma per le aziende e questo deve nascere da una collaborazione sinergica tra noi commercianti, diretti interessati, e il governo locale”.