Messina, ieri si è svolto il Congresso Provinciale Ordinario dell’ENDAS

31 Gennaio 2021 16:14

Messina: ai lavori congressuali hanno partecipato i delegati delle associazioni affiliate, provenienti da tutte le principali realtà provinciali, chiamati a rinnovare le cariche sociali per il quadriennio 2021-2024 e a eleggere i delegati al Congresso Regionale

Si è svolto ieri, in collegamento audio/video, nel rispetto delle misure per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Congresso Provinciale Ordinario dell’ENDAS (Ente Nazionale Democratico Nazionale di Azione Sociale) Provinciale di Messina. Ai lavori congressuali hanno partecipato i delegati delle associazioni affiliate, provenienti da tutte le principali realtà provinciali, chiamati a rinnovare le cariche sociali per il quadriennio 2021-2024 e a eleggere i delegati al Congresso Regionale. I lavori congressuali si sono svolti con regolarità ed in modo assai proficuo con piena soddisfazione di tutti gli intervenuti, nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia. Il Congresso ha riconfermato, all’unanimità, Presidente Provinciale per il prossimo quadriennio il prof. Salvatore Sidoti, responsabile della pianificazione strategica e del controllo di gestione dell’Università di Messina e presidente di “Officina delle Idee” – nota associazione pattese.

La Direzione Provinciale per il prossimo quadriennio sarà composta, oltreché dal Presidente Sidoti, da:

dott. Pasquale Tramontana, commercialista e revisore legale, presidente dell’Associazione “Le Ali di Trinacria” di Barcellona.

prof.ssa Chiara Rottino, docente di scienze motorie, presidente dell’Associazione “BuonGioco” di Patti;

dott.ssa Emanuela Fiorello, psicologa, presidente dell’Associazione “Eclipsin” di Messina;

dott. Salvatore Cicero, maestro di arti marziali, presidente dell’Associazione “Judo Team” di Terme Vigliatore;

arch. Silvia Broccolo, architetto, presidente dell’Associazione “Artisti per Caso” di Patti;

ing. Antonio Sofia, tecnico regionale di ginnastica artistica e istruttore di Muay thai, vicepresidente dell’A.S.D. Combat Spirit di Pace del Mela.

Revisore dei Conti è stato eletto il dott. Giuseppe Virgilio, commercialista e revisore legale. Subito dopo aver ringraziato tutti i delegati per la fiducia accordatagli, il Presidente Sidoti ha ricordato che: “L’emergenza sanitaria ed economica attuale ha prodotto maggiore povertà e più fragilità sociale ed anche il Terzo Settore ed il mondo dello Sport dilettantistico sta pagando un conto salatissimo a causa della pandemia. Nonostante questo, l’Endas Provinciale di Messina si è mobilitata sin dallo scoppio dell’epidemia in sostegno delle comunità e degli operatori sanitari. L’Ente e le associazioni affiliate hanno messo in campo una serie di iniziative che vanno dalla donazione di mascherine all’Ospedale di Patti alla raccolta fondi in favore della Croce Rossa, passando per il sostegno alle famiglie in difficoltà. Oggi ci viene chiesto di svolgere anche un ruolo culturale diverso, di bussola, per contribuire ad orientarsi nel nuovo scenario, evidenziando la necessità per gli enti di terzo settore di ripensare l’azione volontaria e il fare associazione in un contesto sociale ed economico fortemente trasformato dalla pandemia e dalle sue conseguenze. Una sfida che raccogliamo con l’obiettivo di accompagnare le nostre affiliate in questa delicata fase e promuovere il loro sviluppo nell’era post-covid”.