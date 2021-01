Messina, “grana” stadio “G.Celeste”: perché non può essere utilizzato? La richiesta del consigliere Sorbello

26 Gennaio 2021 11:11

Messina, perché l’Fc non può utilizzare lo stadio “G.Celeste” per le partite interne? La richiesta del consigliere comunale Sorbello

Di seguito la nota stampa del consigliere comunale di Messina Salvatore Sorbello in merito alla “grana” relativa al mancato utilizzo dello stadio “G.Celeste“.

“Il Sottoscritto Consigliere Comunale Salvatore Sorbello rende noto che in data odierna ha depositato (V allegato) richiesta alla V Commissione Sport di convocare al più presto una Commissione Consiliare alla presenza degli organi della Questura di Messina, dell’Amministrazione e della Società Fc Messina, al fine di capire quali sono le problematiche e le ragioni di pubblica sicurezza che impediscono alla Questura di rilasciare il nulla osta circa l’utilizzo del Celeste da parte della società concessionaria per le gare interne a porte chiuse senza pubblico.

Si segnala, che la presente richiesta è strettamente connessa anche all’incolumità fisica dei giocatori di entrambe le squadre cittadine che si ritrovano a dover disputare nello stesso campo dello stadio Franco Scoglio le partite di campionato, sfruttando lo stesso terreno che, senza pause settimanali, diviene impraticabile e pericoloso per i professionisti sportivi.

Infine, si segnala, che per gli osservatori più giovani della città, ma non solo, il diniego da parte della Questura all’utilizzo del Celeste a porte chiuse, in assenza di valide e logiche motivazioni, non è un bel segnale, laddove chi rappresenta lo Stato dovrebbe favorire lo sviluppo dello sport”.