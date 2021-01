Messina, Gioveni: “si riapra il dibattito sulla costruzione del secondo Palazzo di Giustizia”

30 Gennaio 2021 12:44

L’emergenza Coronavirus ha messo in secondo piano il tema, ma “la città non può e non deve fermarsi, sia in termini di sviluppo, sia in termini di miglioramento dei servizi”

Nel giorno dell’inaugurazione dell’anno giudiziario a Messina il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Ialia, ribadisce la necessità di riavviare il dibattito sul futuro del secondo Palazzo di Giustizia, tema purtroppo che, anche a motivo dell’emergenza Covid, è stato gioco forza posto in secondo piano. Gioveni, nella qualità di Presidente della Commissione lavori pubblici, aveva convocato e tenuto delle importanti audizioni sull’argomento, oltre che con l’Amministrazione, anche con la Presidente dell’ANM di Messina, la dott.ssa Maria Militello, con l’Ordine degli avvocati, con l’AIGA e con alcuni rappresentanti sindacali, proprio per la necessità di fare chiarezza e di gettare le basi sulle strategie future.

“L’Amministrazione – ricorda il consigliere – il 21 ottobre 2019 aveva trasmesso una nota al ministero della Difesa con la quale aveva chiesto sia la convocazione di un tavolo tecnico (del quale non si è saputo più nulla), sia la revoca dell’ancora vigente protocollo d’intesa che prevede la realizzazione del secondo tribunale all’interno della caserma Scagliosi di viale Europa. Purtroppo ad oggi – prosegue l’esponente di FdI – vi sono state al vaglio solo altre ipotesi che si sono aggiunte a quelle precedenti (come quella di trasferire il solo tribunale civile nella facoltà di Farmacia o di utilizzare la sede dell’attuale “Città del Ragazzo”), ma è di tutta evidenza il fatto che occorrerà far e chiarezza soprattutto sulla reale consistenza dei fondi disponibili”.

“Infatti – conclude Gioveni che preannuncia, dimissioni sindaco permettendo, una nuova seduta sul tema a stretto giro – i costi per la realizzazione del secondo Palagiustizia, ivi compresi quelli per l’adeguamento del polo logistico della Marina Militare di via Bonino per il trasferimento del DMML dall’attuale sede di viale Europa, sarebbero quantificati non più in 17 milioni di euro, bensì, sulla base di quanto emerso nell’ultima trasferta romana del sindaco De Luca e dell’assessore Mondello, in più di 40 milioni di euro, con tempi di realizzo stimati in 10 anni. Insomma, Covid permettendo, da qualche parte bisogna pur ripartire: la città non può e non deve fermarsi, sia in termini di sviluppo, sia in termini di miglioramento dei servizi”.