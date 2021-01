Messina, Gioveni chiede un Consiglio Comunale straordinario con Razza e La Paglia

18 Gennaio 2021 10:04

Messina, il consigliere comunale Libero Gioveni chiede un Consiglio Comunale straordinario per audire assessore regionale alla Salute Ruggero Razza e Direttore Generale ASP dott. Paolo La Paglia

Di seguito il testo integrale della richiesta di Libero Gioveni al presidente del consiglio comunale di Messina, Claudio Cardile ed al sindaco, Cateno De Luca, per la convocazione di un Consiglio Comunale straordinario con Razza e La Paglia:

“Con la presente, il sottoscritto consigliere comunale Libero Gioveni, nella sua qualità anche di capogruppo di Fratelli d’Italia, intende significarLe quanto segue:

La situazione drammatica sotto il profilo sanitario (oltre che economico) e per certi versi “istituzionalmente incandescente” che la città di Messina sta vivendo a causa della pandemia da coronavirus, imporrebbe a tutti i soggetti preposti e ritenuti responsabili a gestire un’autentica emergenza senza precedenti ad una riflessione attraverso un confronto (e non scontro) fra le parti, e rispetto al quale l’unico organo elettivo che rappresenta in toto la città (ossia il Consiglio Comunale) non possa, ritengo, non essere coinvolto. Per tale motivo, in virtù anche delle annunciate (e ormai depositate a codesta presidenza) dimissioni del Sindaco di Messina, on. Cateno De Luca, che certamente rappresentano un gesto estremo, forte e significativo che il primo cittadino ha voluto dare agli organi politici e tecnici (Regione e ASP) che più di altri sono chiamati a contenere il diffondersi del contagio da Covid-19, e considerati gli acclarati disservizi a cui gli incolpevoli cittadini stanno andando incontro ormai da mesi e rispetto ai quali il Civico Consesso ha tutto il diritto di avere risposte e, adesso, le dovute garanzie, Le chiedo sommessamente di valutare la possibilità di mettere nelle condizioni l’Aula di ottenere il giusto riscontro attraverso un’audizione dei soggetti preposti. Pertanto, lo scrivente consigliere comunale, alla luce di quanto sopra rappresentato,

CHIEDE

alla S.S. Ill.ma una convocazione straordinaria del Consiglio Comunale alla presenza dell’assessore regionale alla salute On. Ruggero Razza, del Direttore Generale dell’ASP di Messina dott. Paolo La Paglia e del sindaco di Messina On. Cateno De Luca, finalizzata ad analizzare meglio e a 360 gradi la gestione dell’emergenza sanitaria nella nostra città, a comprenderne le difficoltà e a risolverle con azioni mirate nell’interesse della cittadinanza”.

Il Consigliere Comunale

Capogruppo FdI

Libero Gioveni