Messina: finanziamenti per 2,8 milioni di euro al Comune di Fiumedinisi per progetti di riqualificazione urbana

Messina: da Cassa Depositi e Prestiti finanziamenti per 2,8 milioni di euro al Comune di Fiumedinisi per progetti di riqualificazione urbana

Cassa Depositi e Prestiti ha stipulato cinque finanziamenti con il Comune di Fiumedinisi (Me), del valore complessivo di 2,8 milioni di euro, per realizzare diversi progetti di riqualificazione urbana. Le risorse andranno a favore di altrettanti cinque interventi fra cui: in primis, la realizzazione del Parco fluviale “Fiumilandia” (che incide sui finanziamenti per un valore di 1,2 milioni di euro) ma anche l’ampliamento e la messa in sicurezza della strada di collegamento “Panoramica lungo fiume”, la riqualificazione del quartiere San Francesco con il completamento della scuola degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari, la realizzazione della strada lungo fiume e il completamento del campo sportivo comunale. Con questa operazione Cassa Depositi e Prestiti supporta la valorizzazione di diversi spazi urbani fondamentali per una comunità locale come quella di Fiumedinisi, dimostrando vicinanza al territorio, sia per quanto riguarda le realtà più grandi sia per quelle più piccole come in questo caso. Le opere interessate da questi finanziamenti evidenziano inoltre l’interesse di CDP verso una riqualificazione urbana sostenibile e di carattere “green”. La partnership tra CDP e Comune di Fiumedinisi ha dato vita a un’efficace collaborazione caratterizzata da un’ottima pianificazione delle operazioni finanziarie attuate dall’ente, sia quelle ordinarie legate alla gestione attiva del proprio debito sia quelle finalizzate all’acquisizione di nuovi finanziamenti, per le 5 opere sopra menzionate.