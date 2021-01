Messina, Floridia: “lo stop alle tariffe agevolate da Liberty Lines è un problema. Docenti e operatori sanitari devono essere tutelati”

7 Gennaio 2021 17:26

Messina, Floridia: “sono preoccupata dalle recenti notizie che riguardano la società di navigazione Liberty Lines che, con l’inizio del nuovo anno, ha ritirato la Liberty Card che consentiva di applicare tariffe molto agevolate per i pendolari”

“Sono preoccupata dalle recenti notizie che riguardano la società di navigazione Liberty Lines che, con l’inizio del nuovo anno, ha ritirato la Liberty Card che consentiva di applicare tariffe molto agevolate per i pendolari che devono necessariamente prendere i loro mezzi per recarsi a lavoro. Questa società, fra le varie tratte, collega i porti di Milazzo e Messina con le Isole Eolie. Giornalmente centinaia di persone devono spostarsi da e per le isole minori: basti pensare, ad esempio, ai docenti e agli operatori sanitari”, dichiara la senatrice messinese Barbara Floridia (M5S).