Messina: domani nuova seduta di Consiglio comunale

19 Gennaio 2021 09:25

Messina: domani, mercoledì 20, alle ore 11.30, il Consiglio comunale si riunirà in seduta ordinaria per proseguire l’attività deliberativa

Domani, mercoledì 20, alle ore 11.30, il Consiglio comunale di Messina si riunirà in seduta ordinaria per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono il seguente ordine del giorno: 1) Gestione dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrici di fontane ornamentali cittadine, cura degli spazi verdi, cimitero centrale e cimiteri suburbani, immobili comunali incluse le scuole e del servizio di pulizia caditoie, griglie di scolo e tombini rete acque bianche. Affidamento in house alla società “Azienda Meridionale Acque (A.M.A.M.) S.p.A.” e approvazione schema contratto di servizio; 2) Istituzione del Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e mercatale.