Messina, De Luca: “ho pianto per le minacce, mi dimetto perché non si può andare avanti così”

14 Gennaio 2021 20:38

La conferenza stampa del Sindaco di Messina Cateno De Luca che ha annunciato le sue dimissioni dopo le minacce ricevute

Tante accuse da parte delle istituzioni messinesi, ma anche tanti messaggi di vicinanza sono arrivati al Sindaco Cateno De Luca. Il primo cittadino di Messina questa sera ha poi indetto una conferenza stampa, ecco le sue parole: “Ringrazio coloro che mi hanno inviato messaggi di vicinanza e chiunque sia venuto in segno di solidarietà a Palazzo Zanca. Ho subito un’imboscata in un momento delicato, un Consiglio comunale avvenuto durante la mia conferenza dal Coc. Un’arena senza il protagonista principale, che ha visto lo show di alcuni consiglieri comunali. Io non mi sono mai sottratto al confronto, e un vero confronto ad oggi non c’è mai stato. Ci sono stati addirittura degli applausi quando ho annunciato di ritirare la mia ordinanza. Chiunque sta agendo contro Messina e sta minacciando la mia persona sarà identificato. Ho considerato queste cose un rischio del mestiere, ma questo lede l’incolumità della nostra città. Ora ho 3 settimane per preparare le mie dimissioni. Ho pianto a leggere nel post tutti quegli insulti, ho visto Messina alla deriva. In un giorno in cui ci sono stati ben otto morti per Covid”.

Dopo aver accusato Ferdinando Croce, candidato a Sindaco alle prossime elezioni comunali, e averlo definito “depistatore”, e il direttore dell’Asp Paolo La Paglia, De Luca ha poi affrontato l’argomento delle dimissioni ha spiegato il motivo per cui ha istituito una zona rossa molto più restrittiva di quella del Governo: “non sono una mossa pubblicitaria, ma l’esito di una lotta combattuta in modo isolato per difendere la città. A dimostrazione di questo non rilascerò interviste per i prossimi 20 giorni, parlerò solamente attraverso le dirette sulla pagina Facebook. E’ stata una battaglia contro muri di gomma, ma le inchieste giudiziarie andranno avanti col loro tempo. Non si fermano le nostre denunce su tutte le criticità e le problematiche che state vivendo. Ho lavorato per scongiurare il dilagare dell’epidemia ed evitare che il tasso di mortalità vada ad aumentare. Manca tutt’oggi l’organizzazione, non ci sono posti letto, manca il personale medico, non esiste un programma informatico riguardante i dati di tamponi e positivi. E’ tutto frammentato e siamo in piena pandemia, manca totalmente il tracciamento, ecco perché oggi abbiamo il triste primato di essere tra i territori con più contagiati. Siamo la nuova Bergamo! La nuova zona rossa del Presidente Conte è una presa in giro, perché chiude tutto e non chiude niente, perché si può uscire di casa per acquistare qualsiasi prodotto. Ecco perché, caro Ferdinando Croce, ha fatto un’ordinanza comunale. Queste sono scelte di una politica che non ha il coraggio di non prendersi le responsabilità, di dire alle persone di stare a casa e basta. Con normative del genere, le forze dell’ordine e un questore non possono fare niente. Tutto questo sangue non ricadrà su di me, e non lo dico da perché me ne voglio lavare le mani, ma perché sono sicuro che andare avanti così non può aiutarci ad allentare dal morsa del Coronavirus, ma a favorire istituzioni dal fare mafioso”.