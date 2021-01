Messina, De Luca annuncia le dimissioni ma un gruppo di cittadini non ci sta: sit-in Piazza Municipio [FOTO]

14 Gennaio 2021 21:36

Una manifestazione di solidarietà pro-De Luca: alcuni cittadini chiedono al Sindaco di ripensarci e pretendono l’allontanamento di La Paglia da direttore generale dell’Asp di Messina

Nonostante la zona rossa e le condizioni meteo avverse, un gruppo di cittadini si è radunato davanti al Palazzo del Comune per manifestare la propria solidarietà nei confronti del Sindaco Cateno De Luca. Il primo cittadino di Messina ha annunciato le sue dimissioni a causa di alcune minacce ricevute, ha spiegato inoltre di non voler passare per il colpevole dell’esplosione dei contagi da Coronavirus nella città siciliana dello Stretto. Circa cinquanta messinesi si così così ritrovati sul posto a dimostrare il loro sostegno al Sindaco: “Noi abbiamo Cateno De Luca!”, “De Luca uno di noi”, “La Paglia te ne devi andare”, questi gli slogan lanciati dai manifestanti in stile coro da stadio. Numerosa la presenza delle forze dell’ordine, fra cui Polizia, Carabinieri e militari dell’Esercito a presidiare l’evento che comunque si è svolto in maniera del tutto pacifica poco prima che De Luca facesse il suo intervento serale.