Messina: da lunedì al 12 febbraio limitazioni viarie in via santa cecilia

15 Gennaio 2021 12:29

Messina: da lunedì 18 sino al 12 febbraio, nei tratti della via e secondo i giorni del cronoprogramma, sarà vietata la sosta 0-24 su entrambi i lati

Al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di scavo e ripristino della pavimentazione stradale in via S. Cecilia a Messina, relativi agli interventi di riposizionamento cavi MT interferenti con i lavori di consolidamento a cura di RFI da realizzarsi sul Ponte Ferroviario soprastante la via S. Cecilia, sono state disposte limitazioni viarie. Da lunedì 18 sino al 12 febbraio, nei tratti della via e secondo i giorni del cronoprogramma, sarà vietata la sosta 0-24 su entrambi i lati; ristretta la carreggiata stradale, garantendo la continuità del transito veicolare nella parte, secondo le varie fasi lavorative non impegnata dagli interventi; e sarà inoltre istituito il limite massimo di velocita 20 km/h.