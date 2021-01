Messina: l’ultima settimana l’incidenza dei contagi da Covid-19 si è più che dimezzata [DATI]

30 Gennaio 2021 16:21

L’Assessore con delega all’Emergenza Covid, Dafne Musolino, comunica che oggi, nel corso dell’incontro in videoconferenza con i vertici dell’ASP 5, si è appreso che a Messina nell’ultima settimana l’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione si è più che dimezzata. In particolare, l’ultimo dato pervenuto la attesta al 14% rispetto al 34% di inizio mese. “È un risultato che non ci tranquillizza per il futuro – ha evidenziato l’Assessore Musolino – ma almeno ci consola dei sacrifici sostenuti nelle ultime settimane, che certamente non sono stati inutili. Ricordiamo infatti, che il Comune di Messina è stato dichiarato zona rossa anche su formale richiesta del Commissario Covid dell’ASP 5 dott.ssa Marzia Furnari. Per quanto riguarda le scuole ed altre eventuali chiusure o restrizioni si attendono nelle prossime ore le valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico regionale ed eventualmente quelle dell’ASP 5, che porteranno alle conseguenti determinazioni del Presidente Musumeci”.