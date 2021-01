Messina, consigliere Argento (M5S) su ordinanza sindacale: “limitazione orari per fare sport è una restrizione inutile che crea solo disagi”

21 Gennaio 2021 15:30

Argento: “l’ordinanza del sindaco De Luca, che inasprisce ulteriormente la zona rossa a Messina, prevede anche la riduzione degli orari nei quali è permesso fare sport all’aperto e in forma individuale”

“L’ordinanza del sindaco De Luca, che inasprisce ulteriormente la zona rossa a Messina, prevede anche la riduzione degli orari nei quali è permesso fare sport all’aperto e in forma individuale. Mentre nelle altre città in zona rossa è comunque consentito fare attività motoria dalle 5.00 alle 22.00, nella nostra sono previste due fasce orarie: dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 18.00 alle 20.00. Questa disposizione rappresenta una limitazione inutile che crea solo disagi e rischi per la salute vista l’impossibilità di allenarsi, specie per chi ne ha necessità, oltre al fatto che, diminuendo gli orari per praticare sport, può causare affollamenti e assembramenti.