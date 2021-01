Messina: chiusa al transito la galleria San Jachiddu [INFO e DETTAGLI]

13 Gennaio 2021 11:41

Messina: domani sarà vietato il transito veicolare, in entrambi i sensi di marcia, nella galleria “S. Jachiddu” di collegamento tra il viale Giostra ed il viale Annunziata

Domani, giovedì 14, dalle ore 9 alle 18, sarà vietato il transito veicolare, in entrambi i sensi di marcia, nella galleria “S. Jachiddu” di collegamento tra il viale Giostra ed il viale Annunziata a Messina, provvedendo ad interdire le bretelle di collegamento sia lato viale Giostra che lato viale Annunziata, con collocazione di transennatura e di segnaletica di preavviso di chiusura. Il provvedimento è stato adottato per consentire l’esecuzione di interventi per la messa in servizio e la manutenzione dei sistemi di supervisione e controllo a servizio della galleria, nell’ambito dei “Lavori di riqualificazione funzionale e ammodernamento tecnologico degli impianti installati”.