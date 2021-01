Messina: cerimonia di intitolazione della Sala Biblioteca della Prefettura al Prefetto Maria Antonietta Cerniglia

27 Gennaio 2021 21:11

Messina: si svolgerà nella mattinata di venerdì 29 gennaio, la cerimonia di intitolazione della Sala Biblioteca del Palazzo del Governo al Prefetto Maria Antonietta Cerniglia, prematuramente scomparsa nel 2018

Si svolgerà nella mattinata di venerdì 29 gennaio p.v., con inizio alle ore 11,00, la cerimonia di intitolazione della Sala Biblioteca del Palazzo del Governo di Messina al Prefetto Maria Antonietta Cerniglia, prematuramente scomparsa nel 2018, già Viceprefetto Vicario in questa provincia dal 2011 al 2017 nonché Prefetto di Barletta – Trani – Andria e di Enna. Il Prefetto Cerniglia è vivamente ricordata ancora oggi da tutto il personale della Prefettura di Messina e da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla, per le straordinarie doti professionali che, unitamente alle spiccate qualità umane, ne hanno sempre contraddistinto la figura. Proprio nella Sala Biblioteca, il Prefetto Cerniglia è stata protagonista di molteplici riunioni e confronti, in cui sono risaltate le sue capacità di mediazione e autorevolezza, ma anche l’affabilità e la signorilità dei comportamenti. Nell’occasione dopo l’iniziale saluto del Prefetto di Messina, Maria Carmela Librizzi, interverranno l’Arcivescovo di Messina, Mons. Giovanni Accolla, il fratello del Prefetto Cerniglia, dott. Massimo Cerniglia, e in collegamento video il Prefetto Elisabetta Belgiorno, Capo Dipartimento per l’Amministrazione Generale e per le Politiche del Personale del Ministero dell’Interno. La cerimonia che, in ragione dell’attuale fase emergenziale, si svolgerà in modalità video da remoto con la sola presenza dei familiari, sarà trasmessa in streaming e accessibile a tutti nella pagina on line del quotidiano Gazzetta del Sud e sui canali social della medesima testata giornalistica.