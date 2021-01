Messina, Catalfamo nominato commissario provinciale della Lega

27 Gennaio 2021 21:14

Messina: la Lega Sicilia Salvini Premier ufficializza i primi incarichi e stabilisce le prerogative e responsabilità sul territorio

La Lega Sicilia Salvini Premier ufficializza i primi incarichi e stabilisce le prerogative e responsabilità sul territorio. Una squadra per lavorare con rinnovato impegno e sempre nell’interesse dei siciliani composta da:

Anastasio Carrà , vicesegretario regionale

, vicesegretario regionale Giuseppe Fallica , coordinatore attività segreteria politica regionale

, coordinatore attività segreteria politica regionale Matteo Francilia , responsabile enti locali regionale

, responsabile enti locali regionale Igor Gelarda , responsabile dipartimenti regionale

, responsabile dipartimenti regionale Massimo Gionfriddo , responsabile organizzativo regionale

, responsabile organizzativo regionale Gabriele Scariolo , responsabile segreteria tecnica e tesseramento regionale

, responsabile segreteria tecnica e tesseramento regionale Riccardo Stella, responsabile social regionale.

Nominati altresì due commissari provinciali:

Antonio Catalfamo , commissario provinciale Messina

, commissario provinciale Messina Marico’ Hopps, commissario provinciale Trapani.

Nei prossimi giorni la squadra regionale della Lega in Sicilia sarà completata grazie alle tante personalità ed esperienze del nostro partito. Costituiremo la Segreteria Politica ed il Direttivo Regionale e assieme ai responsabili regionali dei vari settori definirò le nomine di tutti i riferimenti sul territorio. “Questa nomina mi riempie di orgoglio – commenta l’On. Antonio Catalfamo, attuale capogruppo all’Ars per la Lega e neocommissario provinciale per Messina – voglio ringraziare il partito per la fiducia e in particolare l’On. Nino Minardo con il quale già da tempo condividevamo la stessa impostazione politica basata su un metodo di lavoro che mette al centro i territori e le comunità. Nei prossimi giorni, di concerto con la segreteria regionale, intendo comunicare un primo elenco di priorità che ci vedranno protagonisti da qui ai prossimi mesi a fianco della squadra della Lega Sicilia.” Così ha concluso l’On. Catalfamo.