Messina, Biancuzzo: “eliminare lo scarico della fogna a mare in contrada Mella San Saba”

6 Gennaio 2021 14:10

Messina, Biancuzzo: “richiesta intervento urgente contrada Mella San Saba”. Le immagini

Di seguito il testo integrale della richiesta del Rag. Mario Biancuzzo, Consigliere VI Circoscrizione del Comune di Messina, al Presidente dell’Amam, geologo Salvo Puccio:

“Si reitera la necessità di un intervento sollecito ed urgente di verifica con un sopralluogo tecnico per approntare la manutenzione ordinaria o straordinaria dello scarico fognario che ancora una volta, come già segnalato nella precedente nota trasmessa via e mail alla S.V. in data 2 Gennaio 2021, presenta problemi dati dalla fuoriuscita e costante abbondante di acque nere maleodoranti pervasive nel tratto percorso fino al raggiungimento del mare. Si ravvisa la criticità di problematiche igienico-sanitarie e l’esigenza di evitare ulteriori danni all’ambiente e rottura della tubazione dell’impianto fognario nei pressi di Contrada Mella San Saba documentata e filmata dal sottoscritto in diretta facebook oggi 6 gennaio 2021 e riportate nel profilo della mia pagina”.

Consigliere

Mario Biancuzzo