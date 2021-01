Messina: autostrada A/18 e A/20, disposta per alcuni giorni la chiusura momentanea e notturna al traffico veicolare

25 Gennaio 2021 13:12

Al fine di consentire la prosecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici di illuminazione e ventilazione dell’autostrada A/18 Messina-Catania e A/20 Messina-Palermo sino allo svincolo di Patti, è stata disposta la chiusura momentanea e notturna al traffico veicolare, compatibilmente con le esigenze derivanti dalla circolazione stradale. Il cronoprogramma previsto è il seguente: chiusura al traffico veicolare dalle ore 22 dell’1 febbraio sino alle 6 del 2 febbraio dello svincolo di Gazzi dell’autostrada A/20 Messina-Palermo (tangenziale), in uscita, per i veicoli in transito in direzione Palermo; chiusura al traffico veicolare dalle 22 del 2 febbraio sino alle 6 del 3 febbraio dello svincolo di Gazzi dell’autostrada A/20 Messina-Palermo (tangenziale), in uscita, per i veicoli in transito in direzione Catania; chiusura al traffico veicolare dalle 22 del 3 febbraio sino alle 6 del 4 febbraio dello svincolo di Gazzi dell’autostrada A/20 Messina-Palermo (tangenziale), limitatamente alla rampa di ingresso in autostrada per i veicoli diretti in direzione Catania; e chiusura al traffico veicolare dalle 22 del 4 febbraio sino alle 6 del 5 febbraio dello svincolo di Gazzi dell’autostrada A/20 Messina-Palermo (tangenziale), limitatamente alla rampa di ingresso in autostrada per i veicoli diretti in direzione Palermo. Sono inoltre istituiti il limite massimo di velocità di 60 km/h e il divieto di sorpasso sul tratto autostradale interessato e 40 km/h nelle rampe di svincolo in ossequio al decreto ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 e al D.M. 22/01/2019.