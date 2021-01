Messina, attività di edilizia privata: esiti del tavolo tecnico tra l’Amministrazione comunale e Ance

20 Gennaio 2021 09:10

Messina: il Comune valuterà le istanze presentate e, ricorrendo i presupposti, autorizzerà la continuazione dell’attività che potrà svolgersi nella fascia oraria dalle ore 7 alle 13

Convocato dal Comune di Messina su richiesta dell’Ance Messina, alla presenza degli Assessori, con Delega Covid Dafne Musolino; ai Lavori Pubblici Salvatore Mondello; alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli; e alla Pianificazione ed Efficientamento delle Risorse Idriche ed Energetiche Francesco Caminiti, si è tenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 19, un Tavolo Tecnico per l’esame degli aspetti attuativi dell’Ordinanza Sindacale n. 18 del 17 gennaio 2021, in merito all’edilizia privata. All’incontro, hanno preso parte il Presidente Provinciale Ance Ricciardello; il Vice Presidente Lupò; il Direttore Mangiapane dei componenti il Gruppo Costruttori Franza, Bonfiglio e Alberti. Nel corso del confronto, ampio, articolato e costruttivo, premesso che, con O.S. n. 18/2021, art. 7, comma 4, “A decorrere da mercoledì 20 gennaio 2021 è sospesa l’attività inerente gli interventi di edilizia privata, che può proseguire solo per garantire gli interventi improcrastinabili di messa in sicurezza e di completamento di opere di cui sia stata disposta l’esecuzione con urgenza mediante atto amministrativo e/o giudiziario“, l’Amministrazione ha ribadito che nell’Ordinanza è stata già prevista la facoltà di operare in deroga alla disposta sospensione (che ha efficacia fino al 29 gennaio 2021) per l’esecuzione di tutte quelle attività di edilizia privata che presentino il carattere dell’urgenza o dell’indifferibilità o che, ancora, debbano essere realizzate in esecuzione di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria o Amministrativa.

Oltre a tale facoltà, le parti hanno convenuto che nei casi in cui ricorrano particolari motivi per i quali non si possa rispettare la sospensione dei lavori senza andare in pregiudizio alla lavorazione stessa o per la necessità di rispettare termini indifferibili derivanti da finanziamenti europei o nazionali o regionali, il Comune di Messina rilascerà apposito provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione delle attività, in deroga a quanto disposto con la Ordinanza Sindacale n. 18 del 17 gennaio 2021.

Per la richiesta di deroga dovrà essere trasmessa una domanda alla mail dedicata bastacovid@comune.messina.it indicando nell’oggetto: Edilizia- Istanza deroga.

Nell’istanza, oltre alla motivazione della richiesta di deroga, dovranno essere indicati i seguenti elementi:

– la località dove ha sede il cantiere,

– il provvedimento autorizzativo dell’opera,

– il nominativo del Direttore dei Lavori.

Inoltre è necessario allegare il Piano di Sicurezza anti Covid, redatto secondo le Linee Guida dell’Allegato Protocollo n. 13 del DPCM 14 gennaio 2021.

Infine, la domanda dovrà essere trasmessa anche all’Ispettorato del Lavoro per i profili di competenza.

Il Comune valuterà le istanze presentate e, ricorrendo i presupposti, autorizzerà la continuazione dell’attività che potrà svolgersi nella fascia oraria dalle ore 7 alle 13. L’incontro si è concluso con la reciproca soddisfazione delle parti per avere individuato una soluzione che, pur nel rispetto della iniziativa economica privata, ha confermato la condivisione della scelta dell’Amministrazione di anteporre la tutela della salute pubblica ad ogni altra legittima richiesta, nella consapevolezza che l’attuale sacrificio si impone quale misura necessaria per contrastare efficacemente il contagio da Covid-19, che ha consacrato la città di Messina come la città con il tasso di incidenza del contagio più alto d’Italia.