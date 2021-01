Messina, ATM: “riduzione del 30% sull’abbonamento annuale per l’utenza con disabilità”

25 Gennaio 2021 16:02

Messina: ATM SpA è particolarmente vicina alle esigenze dell’utenza con disabilità rendendo più fattivo il suo diritto all’accessibilità, alla mobilità e al trasporto pubblico

ATM SpA è particolarmente vicina alle esigenze dell’utenza con disabilità rendendo più fattivo il suo diritto all’accessibilità, alla mobilità e al trasporto pubblico. Atm ha previsto infatti, in accordo con l’Ente Nazionale per la Protezione e l’Assistenza dei Sordi, la riduzione del 30% sull’abbonamento annuale al TPL. L’abbonamento agevolato verrà rilasciato a partire dal prossimo 1 febbraio presso l’Infopoint di piazza Cavallotti, previa presentazione e consegna di una copia della tessera di socio ENS dell’anno in corso. La presente agevolazione si aggiunge a quella già in vigore dal 31 luglio 2020 in favore di non vedenti e ipovedenti, a seguito dell’accordo con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.