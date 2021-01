Messina: al via domani all’ex gasometro la campagna di screening per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado

22 Gennaio 2021 14:02

Messina: al via domani all’ex gasometro la campagna di screening Covid – 19 in modalità drive-in per studenti delle scuole di ogni ordine e grado

Prendono il via domani, sabato 23, a Messina, le attività di screening Covid – 19 in modalità drive-in per il tampone rapido rivolte alla popolazione scolastica, finalizzate alla prevenzione e gestione del contagio COVID 19, e si svolgeranno per tutto il periodo successivo sino a domenica 31 gennaio nelle postazioni allestite dall’Asp all’Ex Gasometro, secondo il predisposto cronoprogramma in allegato. Si raccomanda di compilare il Questionario Covid in allegato e la presenza di un rappresentante dell’istituzione scolastica (rappresentante Covid). Gli studenti, le famiglie, il personale docente e ATA che aderiscono alla campagna, promossa dal Comune e dalla Città Metropolitana, in collaborazione con l’ASP di Messina, dovranno rivolgersi alle istituzioni scolastiche di appartenenza che provvederanno a stilare gli elenchi e a trasmetterli con le modalità già comunicate.