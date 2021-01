Messi al Catanzaro! Le aquile calabresi ci provano… su Twitter [FOTO]

3 Gennaio 2021 17:34

“Leo, ma lo sai che questi colori ti donano proprio?”

E’ iniziato il mese di gennaio, adesso Lionel Messi può scegliere liberamente la sua prossima squadra. Impossibile da credere fino a qualche tempo fa, ma l’esperienza del fenomeno argentino con il Barcellona non continuerà al termine del contratto. Tra le poche pretendenti che possono permettersi economicamente l’ingaggio si sono fatti avanti diversi top club: dal Manchester City al Psg, ma attenzione all’inserimento del… Catanzaro! Si, ovviamente si fa per scherzare. La società calabrese ha pubblicato sui social una foto del calciatore con la maglia versione giallorossa del Barça: “Leo, ma lo sai che questi colori ti donano proprio?”. Chiedere è lecito, avranno pensato i tifosi delle aquile. Un sogno ovviamente impossibile da realizzare, ma chissà che qualcuno non abbia immagianto di vedere la Pulga calcare il terreno dello stadio Ceravolo.