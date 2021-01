Melicucco: scoppia pneumatico di un camion, muore un operaio di 51 anni che lavorava in una cava [NOME e DETTAGLI]

19 Gennaio 2021 21:50

Reggio Calabria: un operaio di 51 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all’interno di una cava a Melicucco

Tragedia in provincia di Reggio Calabria dove un operaio di 51 anni, Antonio Bellissimo, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all’interno di una cava a Melicucco, cittadina della Piana di Gioia Tauro. L’uomo è deceduto dopo essere stato investito, per cause in corso di accertamento, dallo scoppio di uno pneumatico di un camion. Soccorso dai colleghi e dai medici del 118, l’uomo è morto poco dopo. Il pm di turno della Procura di Palmi ha disposto l’esame autoptico sul cadavere di Bellissimo