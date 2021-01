Marcus Rashford, un gol al razzismo: la risposta agli insulti social è da gran signore

31 Gennaio 2021 15:09

Marcus Rashford vittima di insulti razzisti sui social: il calciatore del Manchester United risponde con un messaggio importante e non violento

Grazie ai social i tifosi possono ridurre sensibilmente la distanza che li separa dai propri beniamini. Basta qualche click per far arrivare una foto, un commento o un messaggio privato ai calciatori con i quali, qualche anno fa, era possibile interagire solo per una foto o un autografo se li si incontrava dal vivo. Questa facilità di interazione ha però anche aspetti negativi: così come una battuta o un complimento, anche insulti e minacce restano a portata di click.

Marcus Rashford, attaccante del Manchester United, ha ricevuto parecchi insulti, soprattutto a sfondo razzista, dopo il pareggio del Manchester United contro l’Arsenal nell’ultimo turno di Premier League. Il calciatore però non ha risposto all’odio con altro odio, bensì ha lanciato un messaggio di natura totalmente opposta attraerso Twitter: “l’umanità e i social media nella loro peggiore espressione. Sì, sono un uomo di colore e vivo ogni giorno orgoglioso di esserlo. Nessuno, o nessun commento, mi farà sentire diverso. Mi dispiace quindi se stavi cercando una reazione forte, semplicemente non la otterrai qui. Non condivido gli screenshot. Sarebbe irresponsabile farlo e come potete immaginare non c’è nulla di originale in quello che c’è scritto. Ho bellissimi bambini di tutti i colori che mi seguono e non hanno bisogno di leggerli. Colori bellissimi che dovrebbero essere solo celebrati“.