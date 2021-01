Non solo a Capodanno, Mendy aveva già violato le norme anti-Covid: il retroscena con la sexy modella

11 Gennaio 2021 14:43

Benjamin Mendy nuovamente al centro delle critiche per aver violato le norme anti-Covid: l’episodio insieme alla sexy modella risale addirittura all’estate

Benjamin Mendy non sembra proprio voler rispettare le rigide norme anti-Covid imposte dal governo inglese. Il calciatore del Manchester City è recentemente finito al centro di un’aspra polemica per aver violato le restrizioni lasciando la propria abitazione per partecipare ad una festa la notte di Capodanno. Polemica alimentata anche da un altro episodio simile, risalente addirittura alla scorsa estate che rende il calciatore ‘recidivo’. Secondo il ‘The Sun’ infatti, Benjamind Mendy avrebbe violato le norme anti-Covid invitando la modella Claudia Marino nella sua lussuosa abitazione nel Cheshire. Cosa c’è di strano? Il fatto che la ragazza provenisse dalla Grecia e non abbia rispettato i 14 giorni di quarantena obbligatoria presenti per nel Paese per chi proviene dall’estero. “Tu stai a casa mia. Andrà tutto bene, non controlleranno”, le rassicurazioni del calciatore sui dubbi della ragazza che alla fine ha accettato l’invito.

“Non sono ingenua, so come sono i calciatori ma ho pensato che sarebbe stata una bella esperienza. Siamo entrambi single, non stavo facendo del male a nessuno. Abbiamo bevuto qualcosa e ci siamo fatti qualche risata”, ha dichiarato Claudia al tabloid confermando l’avvenuto incontro che rischia di far passare dei guai al calciatore francese.