Maltempo in Calabria: irruzione fredda in atto, bufera di neve a Cosenza [FOTO e VIDEO]

15 Gennaio 2021 17:35

Maltempo in Calabria, neve a bassa quota a Cosenza e Catanzaro

Ondata di freddo e maltempo in Calabria e brusco calo delle temperature con neve sopra i 500 metri di altitudine, pioggia e nebbia a quote di collina. Al momento le zone piu’ interessate sono quelle delle province di Cosenza dove sta nevicando ma senza accumuli, e a Catanzaro con temperature che oscillano tra pochi gradi sopra lo zero e -4°C nelle aree di montagna. Per adesso pochi i disagi alla circolazione sulla Statale 107 dove la neve cade all’altezza di San Fili. Polizia stradale e personale Anas stanno monitorando la situazione sia nei pressi della galleria Crocetta che nella zona di Celico e Camigliatello in Sila.