20 Gennaio 2021 21:26

Maltempo, i bollettini della Protezione Civile per il 21-22 gennaio: piogge e temporali al Nord e sulle regioni tirreniche

Ci sarà maltempo sull’Italia nei prossimi due giorni. Nei bollettini della protezione civile per il 21-22 gennaio si evince come i temporali colpiranno il Nord e le regioni tirreniche.

Bollettino di Vigilanza per il giorno 20 gennaio 2021

Precipitazioni: da isolate a sparse, localmente a carattere di rovescio, su Liguria, Piemonte meridionale e settentrionale, Lombardia settentrionale, Trentino, Toscana settentrionale, Appennino emiliano, Lazio meridionale, Campania e sui settori occidentali di Abruzzo meridionale e Molise, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati in particolare tra Alta Toscana e Liguria e tra basso Lazio e Campania.

Nevicate: mediamente al di sopra degli 800-1000 m sui settori alpini centro-occidentali con apporti al suolo deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale locale sensibile aumento al Centro-Sud.

Venti: forti dai quadranti meridionali su Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Sardegna e localmente su tutte le restanti aree tirreniche.

Mari: molto mossi il Mar Ligure, lo Stretto di Sicilia, il Tirreno e lo Ionio.

Bollettino di Vigilanza per il giorno 21 gennaio 2021

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria centro-orientale, Toscana settentrionale ed Appennino emiliano, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o breve temporale, su pianura emiliana, Triveneto, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Sardegna, resto di Toscana, su Umbria occidentale e meridionale, Lazio, Campania e settori occidentali di Abruzzo e Molise, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati, in particolare su Sardegna occidentale, zone alpine di Piemonte e Lombardia, su Trentino, Toscana centrale e settori tra Lazio meridionale,

Campania settentrionale, Abruzzo sud-occidentale e Molise occidentale.

Nevicate: nelle prime ore della giornata al di sopra dei 300-600 m su Piemonte meridionale e versante padano dell’entroterra ligure con apporti da deboli e moderati e quota neve in progressivo rialzo già dalla mattinata; mediamente al di sopra degli 800-1000 m su tutti i settori alpini e prealpini con apporti al suolo da moderati a puntualmente abbondanti e quota neve in rialzo dal pomeriggio.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale aumento localmente anche sensibile al Centro-Sud e sui settori alpini.

Venti: forti dai quadranti meridionali su Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Puglia, su tutti i restanti settori costieri del Centro-Sud e localmente sulle aree appenniniche.

Mari: molto mossi i bacini occidentali e meridionali.

Bollettino di Vigilanza per il giorno 22 gennaio 2021

Precipitazioni:

– diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia, Liguria di Levante, Toscana settentrionale ed orientale, Lazio meridionale e Campania settentrionale, con quantitativi cumulati moderati o puntualmente elevati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna, resto del Nord, di Toscana, Lazio e Campania, su Umbria, settori occidentali di Marche, Abruzzo e Molise, e sulla Basilicata tirrenica, con quantitativi cumulati generalmente deboli o puntualmente moderati su Lombardia centro-settentrionale, Trentino Alto Adige, Alpi venete, Liguria di Ponente, Toscana centrale, Sardegna occidentale, Umbria meridionale, Lazio orientale e meridionale, Campania e

zone appenniniche di Abruzzo e Molise.

Nevicate: mediamente al di sopra degli 800-1000 m su tutti i settori alpini e prealpini con apporti al suolo abbondanti e a quote superiori i 400-600 m su basso Piemonte e versante padano dell’entroterra ligure con apporti al suolo da deboli a moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in ulteriore aumento, localmente anche sensibile, sul tutte le regioni adriatiche.

Venti: da forti a burrasca sud-occidentali su Liguria di Levante, regioni del Nord-Est, Emilia Romagna e su tutte le regioni del Centro-Sud.

Mari: agitati il Mar Ligure ed il Mar di Sardegna, molto mossi tutti i restanti bacini.