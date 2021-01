Madalina Ghenea umilia Zaniolo: “i baci su Instagram? Gli rispondeva il mio manager”

12 Gennaio 2021 12:21

Baci social, tenere richieste e strane risposte. Madalina Ghenea torna a parlare del suo rapporto con Zaniolo e fa chiarezza su una particolare domanda

La presunta love story fra Nicolò Zaniolo e Madalina Ghenea continua a fare discutere. Il calciatore si è preso una pausa dai social per stare lontano dal gossip, l’attrice invece attraverso Instagram continua a rispondere alle curiosità dei fan ansiosi di conoscere novità sulla faccenda. Madalina Ghenea ha più volte sottolineato come i due si siano conosciuti da poco e, nonostante l’affetto, non ci sia nulla. Lo scorso 28 dicembre però, una richiesta social di Zaniolo aveva fatto pensare tutt’altro: “ti posso baciare tutto il tempo? 25H su 24“. Una frase inequivocabile, alla quale è seguita la risposta: “tu che dici?“. Qui qualcosa di equivocabile ci sarebbe. Madalina Ghenea su Instagram ha infatti chiarito che la risposta in questione sia stata: “scritta dal mio manager che gestisce la mia pagina Instagram. Ho lasciato a lui il social perché non avevo tempo”. Un po’ umiliante scambiarsi effusioni amorose con il manager, non credete?