Madalina Ghenea corregge il tiro: “Zaniolo nel mio cuore, ma io mi fidanzo dopo un anno”

3 Gennaio 2021 18:02

Madalina Ghenea fa chiarezza sul suo rapporto con Zaniolo: tanto affetto per il centrocampista della Roma, ma i due non sono fidanzati

Negli ultimi giorni Madalina Ghenea è finita al centro di diverse voci di gossip che la davano molto vicina sentimentalmente a Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma. Il giovane calciatore, da poco lasciatosi con la ex Sara (per altro incinta), si sarebbe infatuato della bella modella e attrice romena che, dal canto suo ha voluto smentire attraverso un comunicato del suo avvocato.

Attraverso i social però, Madalina Ghenea ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Nicolò Zaniolo, spiegando che seppur il ragazzo le sia “entrato nel cuore”, lei ha bisogno di un anno di frequentazione per portare un rapporto al livello successivo: “Nicolò è un bravissimo ragazzo, una delle persone più buone che io abbia mai conosciuto, che è un talento lo sanno tutti. Come ha scritto lui lo scrivo anche io: sono felice di questa conoscenza. È una persona straordinaria che mi è entrata nel cuore e farò sempre il tifo per lui. Volevo precisare un punto: non siamo fidanzati. Io di solito mi fidanzo dopo un anno di conoscenza, non dopo 25 giorni“.