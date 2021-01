Lutto nella politica calabrese: è morto il sindaco Tassone

12 Gennaio 2021 11:12

Lutto nella politica calabrese: è morto il sindaco di Brognaturo, Cosmo Tassone

“La segreteria regionale e le segreterie provinciali della Lega Calabria si stringono intorno alla comunità di Brognaturo e ai familiari per la perdita del caro sindaco Cosmo Tassone. Uomo di grande spessore umano e politico, lascia un incalcolabile perdita per la sua comunità e per l’intero comprensorio”. Questa la nota della segreteria regionale della Lega Calabria.

Brognaturo, il cordoglio di Mangialavori per la morte del sindaco Tassone

“Porgo le mie sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai concittadini del sindaco Cosmo Tassone, la cui scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella comunità di Brognaturo. Avercene, di sindaci come lui: sempre attento ai bisogni della sua gente, sempre disponibile, appassionato e competente. La sua morte sconvolge e rattrista profondamente. Che la terra gli sia lieve”. Così il senatore Giuseppe Mangialavori.

Brognaturo, morto il sindaco: il cordoglio della giunta regionale

Il presidente facente funzioni Nino Spirlì e gli assessori della Giunta regionale della Calabria esprimono il loro profondo cordoglio per la scomparsa del sindaco di Brognaturo, Cosmo Tassone. “La morte del sindaco Tassone – affermano – sconvolge l’intera comunità di Brognaturo e lascia un vuoto profondo in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di apprezzarne le straordinarie doti umane, politiche e amministrative. Porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia di Tassone e a tutti i suoi concittadini”.