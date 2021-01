27 Gennaio 2021 11:54

Il cordoglio della Reggina nei confronti di mister Zito per la perdita della cara madre: anche la redazione di StrettoWeb si unisce al dolore

“Il Presidente Luca Gallo e la Reggina, in tutte le sue componenti, esprimono cordoglio e vicinanza a mister Domenico Zito per la scomparsa della cara madre Argenide. Possa giungere alla famiglia Zito il nostro più sincero abbraccio”. Con questa nota sul proprio sito ufficiale il club amaranto esprime cordoglio a mister Zito per la scomparsa della madre.

Anche la redazione di StrettoWeb si unisce al dolore per la grave perdita. Condoglianze al tecnico e ai suoi familiari.