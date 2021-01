“Lucky me I see ghosts”, tutti pazzi per la felpa di Fedez: ecco dove trovarla

20 Gennaio 2021 19:50

Tutti pazzi per la felpa indossata e mostrata sui social oggi da Fedez: si tratta di un prodotto del brand Nagri di Kanye West, è acquistabile anche su Amazon

Chiara Ferragni e Fedez sono seguitissimi ed apprezzatissimi in tutto il mondo. Anche se la bella influencer e imprenditrice è icona di stile, mentre il marito è famoso per le sue canzoni, anche lui, in un modo o nell’altro riesce a lanciare mode e a riscuotere un discreto successo nel campo ‘fashion’. Dopo aver mostrato le sue unghie decorate, adesso a colpire è la felpa indossata da Fedez oggi. “Lucky me I see Ghosts“, questa la scritta che compare sull’indumento indossato dal cantante italiano. Si tratta di una felpa del brand Nagri del collega rapper Kanye West. In tanti nelle ultime ore si domandano dove poterla acquistare: la risposta è semplicissima, su Amazon. Sul famoso e-commerce, infatti, è difficile non riuscire a trovare qualcosa che desideriamo acquistare. Così anche l’abbigliamento si sta facendo sempre più strada su Amazon e tante sono le versioni della felpa disponibili: femminili, maschili e anche per giovanissimi.

Su Amazon sono disponibili anche tante altre felpe del brand Nagri: