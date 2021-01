Lorenzo Amoruso, il dramma e l’aborto di Manila Nazzaro: “avremmo dovuto sentire il cuore del bambino battere ma…”

18 Gennaio 2021 12:57

Lorenzo Amoruso racconta il dramma vissuto insieme alla compagna Manila Nazzaro dopo l’aborto spontaneo: un vuoto incolmabile per l’ex calciatore

Recentemente Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro hanno reso nota la notizia dell’interruzione improvvisa della gravidanza che la coppia stava vivendo insieme. Miss Italia 1999 aveva tenuto i propri fan all’oscuro, visti i primi mesi complicati, dunque la notizia è arrivata con molta sorpresa da parte di tutti i fan dei due. Purtroppo si è trattato di un aborto spontaneo, evento che ha lasciato importanti strascichi emotivi in entrambi.

Lorenzo Amoruso ha parlato del suo stato d’animo ai microfoni di ‘Domenica Live’, raccontando il dramma di quei momenti e la paura di non avere figli in futuro. A differenza della compagna, che ha già due bambini dal primo matrimonio con Francesco Cozza, per Amoruso questo sarebbe stato il primo figlio. “È un vuoto, per chi non è genitore, che non verrà mai colmato. – ha dichiarto l’ex calciatore – Abbiamo sofferto entrambi tantissimo, ma Manila torna a casa e ha due figli da abbracciare. Io questo non ce l’ho, non ce l’ho mai avuto e forse non ce l’avrò mai. Cerco di prendere il positivo: siamo più forti, e abbiamo scoperto quanto purtroppo sia comune. Siamo andati a fare la visita di controllo sapendo che avremmo sentito per la prima volta il battito del cuore del bambino, ma qualcosa è andato storto. Ora ho paura che succeda di nuovo, sono stato male, così male che non riesco a descriverlo”.